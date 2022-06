Comuni: Ciarapica, bene strada da Civitanova a P.S. Elpidio

"Questa mattina è stato annunciata dalla Regione un'opera fondamentale, il prolungamento di via Einaudi che collegherà Civitanova Marche direttamente a Porto Sant'Elpidio, migliorando consistentemente la nostra viabilità": a dirlo è stato il sindaco uscente di Civitanova Marche, in corsa per la rielezione, Fabrizio Ciarapica. L'ha fatto durante la visita del vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani e del senatore azzurro Francesco Battistoni, commissario FI Marche.

"Fondamentale diventa quindi esserci per i prossimi cinque anni - ha sottolineato Ciarapica - perché non possiamo permetterci di perdere un anno e mezzo con il cambio di amministrazione, bloccando opere basilari per la città". "Sono fiero di essere militante di Forza Italia perché 30 anni fa ho contribuito alla nascita di questo partito e oggi vedo che è fatto di persone concrete e competenti - ha detto invece Tajani - Le chiacchiere servono a poco, in un momento di grande difficoltà economica, politica e sanitaria l'Italia ha bisogno di persone affidabili, gli italiani si sono stufati di coloro che strillano". (ANSA).