Storica libreria Ancona resta chiusa

(ANSA) - ANCONA, 13 APR - Il governo apre alle librerie che da domani potranno riprendere la loro attività con il pubblico ma ad Ancona la storica libreria Fogola, aperta dal 1898, rimarrà chiusa. "Mancano gli standard che ci dicano i criteri per ricevere i clienti in sicurezza e poi il decreto il presidente Conte lo ha annunciato venerdì, c'è stato poco tempo per adattarci - spiega all'ANSA Simona Rossi, titolare del punto vendita -. Noi dobbiamo studiare i nostri spazi, comprare ancora i dispenser con il gel disinfettante. Non siamo pronti". Rossi ha rilevato la storica attività nel 2017, chiusa a giugno di quell'anno dai vecchi proprietari, passando da dipendente a titolare del negozio. E' una delle 200 che hanno scritto a Conte mostrando dubbi sulla scelta della riapertura perché non supportata da indicazioni precise su come comportarsi per evitare i contagi da coronavirus. Fogola sta facendo le consegne a domicilio dei libri: "si paga con un bonifico e il pacchetto viene lasciato fuori dalla porta, senza contatti".