Un donna di 42 anni e la sua bambina di otto, sono state portate all'ospedale Niguarda in condizioni non gravi dopo essere stati investite in bicicletta da una moto nel centralissimo corso Magenta a Milano. In ospedale anche il motociclista di 35 anni per un trauma cranico.

Sul posto, per ricostruire la dinamica, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.



