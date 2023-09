Scooter contro bus a Milano, grave un uomo di 53 anni

Uno scooter si è schiantato oggi contro un autobus di linea dell'Atm in via Cassino, a Milano.

Gravissimo l'uomo di 53 anni che guidava lo scooter, trasportato in ospedale in codice rosso e in pericolo di vita. Soccorso, ma in codice giallo, anche un minore di 11 anni che era in sella allo scooter come passeggero.

La conducente del mezzo pubblico, una donna di 45 anni, è stata invece soccorsa per accertamenti in codice verde. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano e i sanitari del 118, giunti in via Cassino con tre ambulanze.





