Un altro pedone è stato investito oggi nel Milanese. Si tratta di una donna di 42 anni, travolta da un'auto in via Fratelli Picardi, a Cinisello Balsamo. La donna, trasportata dai soccorritori del 118 al Niguarda di Milano, è in coma. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Cinisello.



