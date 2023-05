Sicurezza, Sala: 'Chiederò a Piantedosi un presidio permanente'

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che domani presiederà la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Milano, il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiederà "certezza su organici in più". Con Piantedosi - ha detto Sala - "si collabora e l'idea di partire con controlli mirati, anche estemporanei e non annunciati, era qualcosa che abbiamo concordato. Però quello che viene fuori è che serve un presidio permanente, quindi serve più gente. Visto che il Comune fa un grande sforzo per aumentare i vigili chiedo che ci sia corrispondenza". Per Sala ne serviranno ancora "almeno 500". (ANSA).