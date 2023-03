Sgarbi: 'Non sono assessore per colpa di Licia Ronzulli'

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "Caruso non la conosco. Se sta a Gallarate sarà brava, a Gallarate si sta bene, c'è un bel cimitero, c'è un bel museo" ma "è tutta responsabilità della Ronzulli: la Ronzulli ha deciso che voleva rinunciare ad avere una figura di riferimento. Non è una mossa contro di me, è una mossa politicamente sbagliata, però l'ha fatta". Lo ha detto il consigliere regionale di Noi Moderati, Vittorio Sgarbi, a margine della prima seduta del Consiglio regionale lombardo, commentando la nomina di Francesca Caruso a guida dell'assessorato alla Cultura.

"Se me lo proponevano ci pensavo - ha aggiunto - se uno ci pensa bene, non era difficile il teorema. Ma io non sono offeso, sono sereno". Sgarbi si è detto "amico di tutti, sarei stato per un quarto di tutti" ma Ronzulli "ha preferito zero, perché poi l'ha preso Fratelli d'Italia". Il consigliere ha spiegato: "Fontana era favorevole a me. Prima me lo chiese Silvio Berlusconi e io gli dissi che volevo stare a Roma, però 'se tu me lo chiedi...'".

Anche Daniela Santanché, coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia, è stata "presa da un fuoco nei miei confronti, e mi disse 'tu sei l'unico possibile' e mi propone. Quindi ho Berlusconi, Fontana, Santanché". Per Sgarbi, "l'azione politica è stata sbagliata rispetto all'esito: potevi avere un assessore che potevi dire 'tuo'" eppure "in questa operazione lei (Ronzulli, ndr) ha sbagliato la mossa: invece di crearsi l'effetto domino che mi rendeva condominiale, ora sono senza casa". (ANSA).