Torna Museo City Milano, 7/a edizione su 'La Luce dei Musei'

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Milano si trasformerà in un museo diffuso dal 3 al 5 marzo in occasione della settima edizione di Museo City, la manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con Associazione MuseoCity, che ha l'obiettivo di valorizzare i musei promuovendo la conoscenza del loro patrimonio. Per questa edizione è prevista l'apertura coordinata di oltre 110 tra musei pubblici e privati, con 38 sedi che sono situate nell'hinterland, che offriranno al pubblico visite straordinarie, tour guidati, mostre ed eventi speciali. Il tema scelto per la nuova edizione è "La Luce dei Musei".

"I musei non solo sono custodi di memoria, ma sono in grado di offrire punti di vista sempre nuovi sulla storia e la cultura di una comunità. MuseoCity ci invita a guardare le collezioni con occhi diversi, mostrandoci nuove prospettive sul presente e sul futuro", ha dichiarato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi. Torna come ogni anno la proposta del "Museo Segreto" che consentirà al pubblico di scoprire opere inedite o proposte con modalità nuove. Sono 72 le opere 'segrete' disseminate, che mostreranno al pubblico le tante declinazioni che può assumere il tema "La Luce dei Musei".

Due i progetti espositivi speciali che ospiterà Palazzo Reale.

Fino al 4 giugno, sarà allestita la mostra "A casa del Viceré.

Eugenio di Beauharnais nella Milano napoleonica", un approfondimento sull'arte, il gusto e la moda in epoca napoleonica negli ambienti della corte del Vicerè d'Italia. Per l'occasione, al termine di un complesso restauro, sarà straordinariamente esposto in Sala delle Cariatidi il Centrotavola commissionato al grande mosaicista romano Giacomo Raffaelli per il banchetto in onore di Napoleone e della sua incoronazione a Re d'Italia. Inoltre fino al 2 aprile, nell'Appartamento dei Principi, la mostra "TRE-DI-CI. Sguardi sui musei di Lombardia" racconterà tredici musei lombardi attraverso il lavoro di altrettanti fotografi. (ANSA).