Alla Spezia un nuovo distretto nautico da 60mila metri quadrati

Un distretto della nautica nel levante ligure da quasi 60mila metri quadrati sorgerà alla Spezia nel compendio immobiliare dell'ex 'Fusione Tritolo' di Pagliari-Fossamastra. Il progetto è stato presentato nel palazzo civico della Spezia dal sindaco Pierluigi Peracchini, il presidente dell'Autorità portuale Mario Sommariva, la coordinatrice provinciale di Cna La Spezia Giuliana Vatteroni e il presidente del Consorzio Sinergie Nautiche Levante Ligure Giovanni Battagli.

Il progetto del 'Consorzio Sinergie Nautiche Levante Ligure', composto da otto aziende impegnate nel refit e repair e altre attività del settore nautico, prevede il recupero del fabbricato posto al di sotto del viadotto per Lerici di 2.268 metri quadrati e la costruzione di tre capannoni: uno di 1.462 metri quadrati, il secondo di 1.550 e l'ultimo di 3.087. Il consorzio ha avuto in concessione dal Comune della Spezia un'area di 58.827 metri quadrati per creare un polo integrato per la nautica da diporto. L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale avrà a disposizione dal Comune circa 8.200 metri quadrati sui quali realizzare un porto a secco a servizio dei concessionari delle marine del Canaletto e Fossamastra trasferitisi al molo Pagliari e altri interventi per un investimento complessivo di oltre due milioni.

"Finalmente apriamo le porte al distretto della nautica di Pagliari, un polo logistico destinato alla nautica da diporto, capace di offrire servizi e risposte adeguate a un settore in costante espansione nella nostra città. - commenta Peracchini - Il distretto completerà il miglio blu, rendendo La Spezia sempre più la capitale mondiale della nautica".



