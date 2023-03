Parte il progetto per l'hub intermodale di Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 MAR - Siglato oggi ad Alessandria, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il protocollo per lo sviluppo del masterplan relativo all'hub intermodale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo terminal che prevede lo sviluppo e la valorizzazione delle aree comprese nello scalo di 'Alessandria Smistamento'. Il protocollo, della durata di 36 mesi, è costituito da due fasi. La prima si concluderà a dicembre, con la consegna da parte di Rete ferroviaria italiana del progetto di fattibilità, per definire costi e tempi dei futuri interventi, in coerenza con lo sviluppo dei traffici conseguenti la realizzazione del Terzo valico dei Giovi. Entro dicembre 2024 la seconda fase, quando sarà definito il masterplan per la realizzazione di un polo di interscambio modale. Lo studio mira a individuare soluzioni efficaci per il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e Genova.

L'accordo istituisce un tavolo tecnico che seguirà le fasi di avanzamento del progetto. Il masterplan sarà sviluppato con il 10% dei fondi residui della Legge di Bilancio 2018. A realizzarlo sarà la società 'Fs Sistemi urbani', del gruppo Ferrovie dello Stato. Sono stati stanziati infine ulteriori 15 milioni di euro per la realizzazione del 'Progetto Condiviso' di sviluppo del territorio piemontese. (ANSA).