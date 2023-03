Nasce Amt Una, nuovo abbonamento annuale integrato a 450

Un nome - Amt Una - e un prezzo promozionale, 450 euro, per il nuovo abbonamento annuale integrato Amt per il trasporto pubblico di Genova e della Città metropolitana. L'abbonamento, presentato dalla presidente di Amt Ilaria Gavuglio, l'assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora e da Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città metropolitana, consentirà l'accesso illimitato a tutta la rete gestita da Amt in ambito metropolitano, comprese la Ferrovia Genova Casella, la Navebus e la rete ferroviaria di Trenitalia in ambito urbano genovese.

Oggi la tariffa prevista per questo tipo di utenza costa 650 euro ed è acquistata da soli 200 cittadini. "Un numero esiguo che contiamo di aumentare proprio grazie alla nuova formula" dice Gavuglio. Gli utenti potranno acquistare Amt Una a 450 euro fino al 31 dicembre 2023, "poi valuteremo in base ai numeri raggiunti se continuare con la promozione o rimodulare il costo", aggiunge l'assessore Campora. "La promozione ha l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico rendendo più facile passare da un sistema all'altro, nell'ottica dell'intermodalità" sottolinea la presidente di Amt. Amt Una è acquistabile online e in tutte le biglietterie Amt di Genova (via Avio, palazzo Ducale, stazione Brignole e via Bobbio), Chiavari e Rapallo. (ANSA).