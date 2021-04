1 Maggio: a Sanremo scatta un'ordinanza per la movida sicura

(ANSA) - SANREMO, 30 APR - Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha firmato un'ordinanza anti assembramento dalle 18 alle 22. Il provvedimento è entrato in vigore questa sera e varrà anche nei giorni di domani e di tutti i venerdì e sabato del mese di maggio. L'ordinanza regola l'afflusso di persone nella zona della "movida": piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore (da via Nino Bixio a via Roma). E' previsto il contingentamento dell'accesso nella zona nel caso in cui le presenze non permettano il rispetto del distanziamento di almeno un metro. I proprietari dei locali dovranno provvedere con stewards all'orientamento dei clienti, sempre nel rispetto della normativa di sicurezza. L'ordinanza vieta di bere sulle aree pubbliche, ad eccezione dei clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento. Le sanzioni vanno da 400 a mille euro. (ANSA).