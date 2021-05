A Santa Margherita tutti in piazza per aperitivo

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Voglia di normalità e i locali della piazzetta di Santa Margherita fanno il pieno con l'aperitivo serale. Tavolini pieni e distanziamento messo a dura prova, ma entro le norme, tanto che non è stato l'intervento della polizia locale per far rispettare le regole. Insomma, l'aperitivo glamour di Santa Margherita Ligure si è messo in moto, prova di inizio stagione, quando ad affollare i locali ci saranno i turisti insieme ai residenti (ANSA).