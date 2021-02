Calcio: Samp, quattro squadre di Premier League su Damsgaard

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Si è scatenata un'asta in Premier League per il giocatore della Sampdoria Mikkel Damsgaard.

Diversi club si sono mossi in vista del mercato estivo. Oltre al Tottenham, avrebbero sondato il terreno anche West Ham, Leeds e Southampton. Il 20enne danese era stato pagato nel gennaio 2019 al Nordsjælland circa 6,5 milioni. Oggi il suo prezzo è triplicato e per venderlo servono quasi 20 milioni. E' stato uno dei giocatori più utilizzati da Claudio Ranieri con 20 presenze arricchite da quattro assist e due reti. (ANSA).