Calcio: Entella, ufficiale Tedino nuovo allenatore

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - Bruno Tedino è il nuovo allenatore della Virtus Entella, la società ligure lo ha ufficializzato in giornata. Andrà a sostituire Andrea Boscaglia che inizierà una nuova avventura a Palermo. 56 anni appena compiuti, per lui un biennale. "Il neo allenatore ha saputo ottenere ottimi risultati in una realtà come Pordenone e vanta una apprezzata esperienza come tecnico delle giovanili azzurre.

La crescita dei ragazzi che si affacciano in prima squadra diventa ogni anno ancor più vitale per una società come la nostra che deve tentare di mantenere in equilibrio il proprio bilancio" ha detto il presidente dell'Entella Antonio Gozzi.

"Tedino ci ha colpito anche per i suoi valori morali, una persona perbene con una grande voglia di dimostrare il suo valore, facendo sempre "squadra" con la dirigenza e i giocatori.

L'Entella e' in ottime mani e chiedo ai nostri tifosi di sostenerci e appoggiarci come solo loro sanno fare" ha aggiunto Gozzi. Tedino è reduce dall'esperienza al Teramo. Nel 2017 aveva portato il Pordenone ad un passo dalla storica promozione in serie B. Mentre nella stagione successiva in serie B fece un girone di andata super col Palermo laureandosi campione d'inverno. (ANSA).