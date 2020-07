Ansaldo Energia: contratti 100 mln per impianto in Germania

(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - Ansaldo Energia si è aggiudicata un contratto epc (engineering, procurement and construction) e un contratto ltsa (contratto di service a lungo termine) per la progettazione, fornitura, installazione e service di una centrale a ciclo aperto per una potenza installata di 300 MW a Marbach, Baden-Württemberg (Germania). Lo annuncia una nota.

L'impianto, denominato Marbach 4, sarà equipaggiato con una turbina a gas AE94.3A, relativo generatore e sistemi ausiliari.

L'impianto sarà operativo entro ottobre 2022.

Il valore totale dei contratti epc e ltsa è di oltre 100 milioni di Euro, il cliente è EnBW Energie Baden-Württemberg AG, con sede a Karlsruhe.

Il contratto fa parte del progetto tedesco tso "besondere netztechnische Betriebsmittel - bnBm" (progetto di riserva di rete) che prevede gare in quattro aree della Germania meridionale.

Ansaldo Energia, che nel contesto di questo progetto si è già aggiudicata la realizzazione della centrale di Irsching (Baviera Meridionale), conferma con questi nuovi contratti la sua presenza in Germania ed è orgogliosa di supportare EnBW ag nei suoi sforzi per fornire al Paese tedesco elettricità affidabile e una rete stabile, nel quadro di un massiccio e crescente utilizzo di energia rinnovabile. (ANSA).