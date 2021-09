All'Autodromo di Vallelunga due giorni dedicati alla bicicletta

(ANSA) - ROMA, 30 SET - All'Autodromo di Vallelunga si terrà il 2 e il 3 ottobre la prima edizione di Roma XXIVh, un evento che unisce tre mondi: la bicicletta, il cibo e la musica.

Per 36 ore, dalle 6 di sabato 2 ottobre alle 18 di domenica 3, Roma XXIVh proporrà una serie di attività, a cominciare da una gara endurance di bicicletta della durata di 24 ore a cui possono partecipare ciclisti amatoriali, sia da soli che in team. E poi un villaggio, il cui ingresso è gratuito, in cui 24 grandi negozianti presenteranno i loro prodotti dando modo di effettuare i bike test nel Roma Bike Park, cioè sia in pista che off road. Ci saranno poi stand gastronomici che proporranno Bbq & Grill e birra ad alto livello, ma anche pasta ed altro per i non carnivori.

Roma XXIVh nasce dal sodalizio tra Emiliano Cantagallo, nome noto nel cicloturismo italiano, anche per aver dato vita alle pendici del Monte Zoncolan al primo albergo al mondo esclusivamente per ciclisti, "Pendenze Pericolose", e l'ex pilota di F1 Giancarlo Fisichella, ora appassionato ciclista.

L'evento è patrocinato dal Comune di Roma.

La competizione, che prenderà il via alle 10 del sabato mattina e terminerà alla stessa ora della domenica, potranno partecipare ciclisti amatoriali suddivisi in categorie. I Solitari, che correranno da soli decidendo autonomamente quando correre e quando riposarsi; gli Inseparabili che corrono sempre in coppia e mai da soli; i team da 4 componenti; i team da 8; i Fannulloni, team da 8 a 12 elementi che non sono in competizione ma vogliono vivere questa esperienza totalizzante. 300 i team previsti in gara. La gara si svolgerà sui 4.100 metri della pista dell'Autodromo larga 12 metri e con un asfalto perfetto.

L'Autodromo, un'ora dopo la fine della gara, aprirà l'accesso a tutti coloro che vorranno provare l'ebbrezza di pedalare col proprio mezzo sui 4 km e 100 di asfalto della pista e sui 4 percorsi Mtb. Dimensione Suono Roma è la radio ufficiale della manifestazione. (ANSA).