Sei concerti per la Società Bolognese della Musica Antica

Il cartellone primaverile della Societa Bolognese per la Musica Antica, sei appuntamenti dal 21 marzo al 27 maggio, comincia proprio nella Giornata Europea dedicata alla cosidetta "Early music", vale a dire quelle composizioni scritte, per lo più in Europa, tra il Medioevo ed il Rinascimento, anche se spesso, soprattutto nell'area anglosassone, ci si spinge a considerare antiche tutte le musiche fino allinizio del XVIII Secolo.

La nuova stagione inizia con il soprano Elena Bernardi che, accompagnata dal gruppo strumentale Accademia del Belgado, eseguirà brani di Carl Philipp Emanuel Bach, Georg Friedrich Haendel e Antonio Vivaldi. Il secondo appuntamento, il 25 marzo, recupera il concerto dello scorso dicembre con Sigrun Richter dal titolo "Sul liuto di Joseph Hellmer", nel quale la celebre strumentista tedesca (specialista nel repertorio del liuto rinascimentale e barocco) suonerà un prezioso strumento del 1601 restaurato tra il 2019 e il 2020.

Nel corso dell'incontro, Sigrun Richter presenterà musiche di compositori coevi all'epoca della costruzione dello strumento, come Ferrabosco e Giovanni Girolamo Kapsberger. La rassegna prosegue poi il 15 aprile con l'Ensemble di musica antica del Conservatorio Martini di Bologna, il 6 maggio con il duo formato da Paolo Tognon alla dulciana e Maria Luisa Baldassari al clavicembalo impegnati in un programma dedicato a Madrigali e Sonate del XVI e XVII secolo, il 20 maggio con Musiche medievali per la Corte e la Danza proposte da Fabio Tricomi e Marco Ferrari su vari strumenti.

La chiusura, il 27 maggio, tocca al basso Masashi Tomosugi accompagnato dall'Ensemble Delirium Amoris in brani di Nicola Porpora. Tutti i concerti si terranno nella Chiesa dei SS. Cosma e Damiano in via Quadri con inizio alle ore 18. L'ingresso è libero con prenotazione alla mail bononiantiqua@gmail.com.

