Pelè: a Riccione in campo col Santos e in viaggio di nozze

C'è anche un pezzetto di Romagna, anzi di Riccione, nella storia di Pelè: calcistica e non solo.

Nella cittadina ribattezzata la 'Perla Verde' dell'Adriatico, la 'Perla Nera' del football mondiale è passato due volte: per il suo viaggio di nozze, nel 1966 e per una partita amichevole del suo Santos contro il Venezia, nel 1967.

Nella prima occasione 'O Rei', in luna di miele con la prima moglie Rosemeri dos Reis Cholbi fu ospite dell'industriale tedesco Rolan Endler che a Riccione aveva una villa. Il viaggio della coppia toccò anche Firenze, Roma e Venezia. E proprio contro la squadra della città lagunare Pelè scese in campo, il 20 giugno del 1967, con il Santos sull'erba dello stadio comunale riccionese. I brasiliani vinsero 1-0. A marcare Pelè, in quella partita, fu un giovanissimo libero, Sergio Santarini, in prestito dal Rimini per quella occasione. Giocata talmente bene da essere notato e acquistato dall'Inter di Helenio Herrera.

Durante il soggiorno a Riccione, Pelè andò anche a comprarsi delle scarpette da un 'artigiano del calcio', Silvano Saponi.

Nel suo laboratorio 'La Scarpa d'Oro', il fenomeno carioca incontrò un altro grande campione di quegli anni, il centrocampista tedesco Helmuth Haller, allora stella del Bologna, "che tremare il mondo fa".

"Pelé venne due volte a Riccione: con tutta la squadra del Santos Football Club per inaugurare il nuovo stadio voluto da mio padre Biagio" allora sindaco di Riccione, scrive sulla sua pagina Facebook, Attilio Cenni (padre di Valentina conduttrice con il marito Stefano Bollani della trasmissione 'Via dei Matti numero 0' su Rai 3, ndr) e "in viaggio di nozze e io accompagnai con la mia auto lui e la sua signora, a Firenze e poi dal Santo Padre a Roma in udienza privata. Al ritorno Pelé mi omaggiò di un francobollo delle poste Brasiliane e lo firmò", chiosa.

