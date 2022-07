Oltre 6mila visitatori a Imola per l'omaggio fotografico al Sic

(ANSA) - IMOLA, 08 LUG - Ultimo weekend di apertura della mostra fotografica 'Il Silenzio. La corsa epica di Marco Simoncelli', che sarà visitabile fino a domenica 10 luglio alla Rocca Sforzesca di Imola. La mostra dedicata al 'Sic', morto a 24 anni in un incidente al MotGp di Sepang il 23 ottobre 2011, espone una cinquantina di immagini del fotografo Mirco Lazzari e ha ottenuto un notevole gradimento e una forte affluenza di pubblico, raccogliendo in poco più di tre mesi di apertura quasi seimila visitatori.

In occasione della chiusura, martedì 12 luglio, i Musei Civici di Imola organizzano una speciale serata di finissage, con due appuntamenti: alle 20, alla Rocca Sforzesca, apertura straordinaria e visita alla mostra in compagnia di Mirco Lazzari; alle 21.30, nel chiostro del Museo di San Domenico, si terrà un evento di 'storytelling' per celebrare la figura di Simoncelli e la sua corsa epica attraverso le immagini di Lazzari, in una particolare "video-narrazione emozionale" accompagnata dalla musica del gruppo Trace & Race.

Interverranno, oltre all'autore della mostra, il sindaco Marco Panieri, il direttore dei musei Diego Galizzi, il giornalista Enrico Borghi e Aligi Deganello, già capo tecnico di Simoncelli in MotoGp. (ANSA).