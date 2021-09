Giada Stabile è Miss Reginetta d'Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - Giada Stabile, 15 anni, di Catania, altezza 1,75, lunghi capelli biondi e occhi verdi, ha conquistato la corona di Miss Reginetta d'Italia 2021, trionfando sulle 64 aspiranti al titolo nel concorso organizzato da Metaevent, diretto da Alessio Forgetta, a Riccione.

"E' stata una grande edizione per l'alto livello delle nuove Miss scoperte in tutta Italia, bellissime ragazze, consapevoli e ben determinate a studiare e a lavorare duramente per intraprendere una carriera professionale nel mondo della moda del cinema e della televisione. E noi siamo ben lieti di offrire un trampolino di lancio per importanti opportunità", ha detto Forgetta.

Giada Stabile, studentessa del liceo di Scienze umane di Catania, con il sogno di fare la modella, è stata premiata, all'Opèra Beach Club di Riccione, da Elisabetta Gregoraci e Gabriel Garko, e incoronata da Elisa Crocchianti, miss Reginetta 2020 che ha passato il titolo consegnandole la corona firmata Puntocuore. Seconda classifica con la fascia dell' Opèra Beach Club Flavia Cappelli, 17 anni di Roma, studentessa di design al liceo artistico e ballerina di balli caraibici; terza sul podio con la fascia del Comune di Riccione Anna Lu Passerini, 17 anni, di Roma, studentessa del liceo Classico e pallavolista. (ANSA).