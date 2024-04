Pizza Week - Spain Edition 2024, eventi in 52 pizzerie spagnole

Dall'11 al 18 maggio le migliori pizzerie di Spagna saranno impegnate nel Pizza Week - Spain Edition 2024; '50 Top Pizza', la prima guida mondiale del settore, presenta le migliori 52 pizzerie indipendenti di Spagna che parteciperanno, fanno sapere gli organizzatori, all'edizione speciale del Pizza Week, realizzato in collaborazione con Mammafiore, in occasione della presentazione della Guida 50 Top Pizza Europa 2024, prevista a Madrid il 13 maggio.

Le pizzerie indipendenti selezionate, insieme con le 10 catene artigianali presenti in Spagna con 91 sedi, organizzeranno una serie di appuntamenti in tutto il Paese, con al centro il movimento della pizza: 105 indirizzi totali, da Madrid a Barcellona, passando per Valencia e Bilbao, saranno i protagonisti di una settimana di eventi, coinvolgendo maestri pizzaioli, chef, sommelier, prodotti e produttori, "all'insegna della qualità e della voglia di fare rete" si evidenzia ancora.

"Una selezione speciale, per celebrare un movimento in grande crescita - sottolineano i curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - che in questi anni ha investito molto nella qualità e, anno dopo anno, riesce sempre a sorprendere i nostri ispettori".

"Siamo molto felici di organizzare il Pizza Week - Spain Edition in collaborazione con 50 Top Pizza - sottolinea Irene Carboneras, responsabile Marketing e Comunicazione di Mammafiore - che ha l'obiettivo di dare visibilità alla diversità e sostenere grandi progetti sulla pizza di qualità nel nostro Paese".



