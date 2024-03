L'Oro di Capri a Trieste valorizza gli uliveti plurisecolari

L'Oro di Capri torna a Trieste, dall'8 al 10 Marzo, per partecipare ad Olio Capitale, la fiera sugli oli extravergini tipici e di qualità giunta alla sua 16/a edizione.

Centinaia di produttori di olio extravergine di oliva, provenienti da tutte le regioni olivicole italiane e dall'estero, si avvicenderanno nel Salone degli extravergini tipici e di qualità. L'Oro di Capri, in particolare, quest'anno punta sulla valorizzazione del patrimonio degli ulivi secolari collocati nella costa sud-ovest dell'isola tra la Grotta azzurra e il Faro, nello storico sentiero dei fortini. La tutela è concentrata sugli alberi che convivono con la macchia mediterranea in un paesaggio terrazzato che dirada verso il mare.

Il gruppo di olivicoltori anacapresi composto da circa 50 soci porterà ad Olio Capitale il lavoro di recupero degli uliveti che convivono con la macchia in circa 50 ettari di terra. Da uno studio commissionato al Cnr di Perugia, è emerso che nei quasi 50 ettari monitorati, si trovano alcuni tra gli ulivi più antichi della Campania dai 200 ai 1.000 anni di età.

E' stata scoperta inoltre l'esistenza di 21 genotipi diversi sull'isola, che testimoniano una grande biodiversità e rimandano alla cultivar Throumbolia, diffusa prevalentemente a Creta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA