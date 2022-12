Volkswagen e-Passat, novità a sorpresa al Ces Las Vegas

Anche se il nuovo ceo del Gruppo Volkswagen Oliver Blume è intervenuto pesantemente suoi piani deliberati dal predecessore Herbert Diess - cancellando ad esempio una nuova fabbrica a Wolfsburg e ritardando i progetti di veicoli elettrici più ambiziosi - nella strategia del colosso tedesco la direzione dei programmi resta comunque puntata verso l’elettrificazione.

Ecco perché all’imminente Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas il brand Volkswagen potrebbe presentare a sorpresa un prototipo di una nuova auto elettrica della famiglia ID destinata a debuttare come modello 2024 e basata sull'architettura MEB+.

Secondo il magazine Autoevolution questa inedita berlina media - per dare un segnale di discontinuità con la precedente gestione - non dovrebbe chiamarsi ID.7 come previsto bensì e-Passat. Per conoscere la verità su questo progetto che arricchirà quella che la stessa Volkswagen definisce ‘famiglia tutta elettrica’ si dovrà attendere il 3 gennaio quando in un evento fuorisalone verrà mostrato - seppure con mascheratura adesiva - il nuovo modello.