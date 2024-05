Stefano Bressan nuovo direttore marketing Alfa Romeo Italia

Stefano Bressan è stato nominato nuovo direttore marketing di Alfa Romeo per l'Italia, riporta a Raffaele Russo, managing director del brand nel paese. Il 41enne, ha alle spalle più di 10 anni di esperienza nel mondo automotive. Infatti, è stato, nel tempo, responsabile delle promozioni per il marchio Fiat in Italia, poi ha gestito il marketing B2B di tutti i marchi del gruppo, quindi ha assunto la figura di responsabile europeo del pricing e del marketing delle vetture usate del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. In seguito, con la nascita di Stellantis, negli ultimi due anni ha lanciato e guidato il canale dell'e-commerce, portando l'Italia a essere il mercato più avanzato del gruppo, a livello globale, in termini di vendite e innovazione commerciale.

Adesso, Bressan entra nella squadra Alfa Romeo in un momento cruciale per quanto riguarda il rinnovamento della gamma che, attraverso la nuova Junior, torna nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa.

