Omoda&Jaecoo annuncia arrivo in Italia di suv Omodo 5 anche EV

Omoda&Jaecoo, società del Gruppo Chery, annuncia l'arrivo in Italia di Omoda 5 e Omoda 5 EV, i nuovi suv del marchio che porteranno nel mercato italiano un design elegante, tecnologia avanzata e un'esperienza di guida elettrizzante. Un primo lotto di vetture è salpato via nave dal porto di Shanghai il primo giugno e arriverà a Livorno dopo circa 40 giorni di navigazione. Un secondo lotto partirà il 7 giugno, direzione Genova.Le nuove vetture saranno presto disponibili per i clienti italiani negli oltre 40 showroom Omoda&Jaecoo dislocati su tutto il territorio nazionale. L'Omoda 5 1.6 turbo benzina da 147 CV, rappresenta una soluzione all'avanguardia nel segmento dei suv compatti, con un design accattivante, interni confortevoli e dotazioni tecnologiche di ultima generazione. Il modello è stato progettato per offrire una guida dinamica e sicura, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità e alle prestazioni. La versione EV del suv si distingue, invece, per l'autonomia estesa e le soluzioni eco-sostenibili integrate. Questa vettura, dalla potenza di 204 VC per una coppia di 300 Nm, è dedicata a chi cerca un'esperienza di guida innovativa e rispettosa dell'ambiente, senza compromettere lo stile e il comfort. Con l'arrivo di questi due modelli, il brand cinese ufficializzerà il proprio debutto sul mercato italiano, dando il via alla vendita in Europa di una gamma di nuovi veicoli realizzati all'insegna della tecnologia, della sostenibilità e del design.



