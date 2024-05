Volkswagen: arrivano le nuove Golf eHybrid e GTE

Novità importanti nella gamma della Volkswagen Golf, grazie alle nuove power unit ibride plug-in della Golf eHybrid e della Golf GTE. La prima ha una potenza di sistema di 204 CV e promette un'autonomia in modalità elettrica nel ciclo combinato WLTP di 143 chilometri; la seconda arriva ad una potenza di sistema di 272 CV, a fronte di un'autonomia elettrica di 131 chilometri. Tutto il sistema ibrido è stato ottimizzato tramite una nuova batteria da 19,7 kWh netti contro i 10,6 kWh del pacco batteria precedente; mediante un cambio DSG a sei marce progettato per i sistemi di trazione ibrida plug-in, e grazie ad un nuovo motore turbo benzina da 1,5 litri con turbocompressore a geometria variabile.

Migliorata anche la velocità di ricarica della batteria, visto che le Golf eHybrid e GTE possono utilizzare stazioni di ricarica rapida in corrente continua da cui accettano energia con una potenza che può arrivare fino a 50 kW.

Se all'esterno la Golf GTE è caratterizzata per un look che strizza l'occhi alla GTI, nell'abitacolo il richiamo a quest'ultima arriva dalla presenza dei sedili sportivi premium con il motivo a quadri e dal volante sportivo multifunzione in pelle. La Golf eHybrid, invece, ha una linea meno caratterizzata, ma filante e personale, è disponibile nell'elegante equipaggiamento Style e nell'edizione celebrativa 50 Years, ed è più orientata al comfort. Entrambe sfoggiano nuovi fari a LED anteriori e posteriori ed un paraurti anteriore rivisitato, e vantano il logo Volkswagen illuminato. Inoltre, sono dotate, di serie, del Digital Cockpit Pro e del nuovo sistema infotainment MIB4, che può essere controllato tramite il display touch indipendente con diagonale di 32,8 cm/12,9 pollici. Ricca la dotazione standard di sistemi di assistenza alla guida, che annovera l'Adaptive Cruise Control, l'Advanced Driver Activity Assist, la frenata di emergenza autonoma con Front Assist, il sistema di mantenimento della corsia Lane Assist, il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, e la funzione di recupero.

La nuova Golf eHybrid Style ha un listino che parte da 42.900 euro, una cifra a cui vanno sottratti gli ecoincentivi statali che vanno da 6.000 euro a 13.750 euro previsti per la fascia 0-20 g/km CO2. La nuova Golf eHybrid 50 Years, che non è una serie limitata, presenta numerosi contenuti estetici e tecnologici, a fronte di un prezzo di listino superiore di 500 euro rispetto alla Style, che garantiscono al cliente un risparmio di 3.700 euro. Questa versione è offerta al prezzo di listino di 43.400 euro, e beneficia anch'essa dei medesimi ecoincentivi statali della Style.

