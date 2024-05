Volkswagen, aperti gli ordini per la nuova Golf GTI

Al via gli ordini per la Volkswagen Golf GTI: la compatta sportiva di Wolfsburg debutta in una versione ancora più potente da 265 CV, 20 in più rispetto al modello precedente, con prezzi a partire da 44.950 euro e le prime consegne previste dalla fine dell'estate.

Tanti i miglioramenti apportati alla Golf di ottava generazione, con un nuovo sistema di infotainment, un nuovo software, un nuovo design e propulsioni rinnovate.

Il cuore della Golf GTI è il motore, che ora è diventato ancora più potente. L'ultimo stadio evolutivo del suo motore turbocompresso eroga una coppia massima di 370 Nm all'asse anteriore, dotato di bloccaggio elettronico del differenziale, già a partire dal regime di 1.600 giri/min. Questa spinta è ora disponibile fino a 4.590 giri/min e quindi in una gamma ancora più ampia. Il motore GTI eroga una potenza massima di 195 kW (265 CV) nell'intervallo compreso tra 5.250 e 6.500 giri/min. Il cambio DSG a sette marce assicura che la potenza della nuova Golf GTI venga trasferita all'asse anteriore quasi senza interruzioni della trazione durante i cambi di marcia. Il cambio può anche essere operato manualmente utilizzando i paddle sul volante multifunzione. La nuova GTI raggiunge i 100 km/h in 5,9 secondi, scendendo per la prima volta sotto i sei secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Per quanto riguarda l'estetica degli esterni, questo modello iconico vanta ora un aspetto ancora più riconoscibile.

Il frontale è stato ridisegnato e ora, in Italia, sfoggia di serie nuovi fari IQ.LIGHT a matrice di LED: offrono una luce abbagliante ad alte prestazioni con il 15% di portata in più rispetto al modello precedente. Insieme al badge Volkswagen illuminato, creano un design notturno sorprendente.



Di serie, inoltre, la nuova Golf GTI esce dalla fabbrica di Wolfsburg con cerchi in lega Richmond da 18 pollici. Altre opzioni di cerchi includono il nuovo cerchio in lega Queenstown da 19 pollici. Con il suo design composto da cinque semicerchi ovali, evoca il classico cerchio Detroit, introdotto per la Golf GTI di quinta generazione. Altre modifiche esterne includono i gruppi ottici posteriori a LED ridisegnati. Anche senza il logo GTI sul portellone del bagagliaio, la Golf GTI sarebbe facilmente riconoscibile grazie al suo impianto di scarico doppio, con terminale di scarico cromato sia sul lato sinistro che su quello destro del paraurti.

All'interno, la nuova Golf GTI è caratterizzata da sedili sportivi premium con poggiatesta integrati e dal caratteristico motivo a quadri GTI. Sui sedili, sul bracciolo centrale, sui tappetini e sul volante multifunzione sono presenti cuciture decorative rosse per sottolineare il fatto che questi interni appartengono a una Golf GTI. Una caratteristica esclusiva della GTI è il pulsante Start/Stop: dopo l'apertura delle porte, questo lampeggia in rosso fino all'avviamento del motore turbocompresso. Di serie sono presenti anche pedali in acciaio inox spazzolato, imperiale nero e il Digital Cockpit Pro aggiornato (strumenti digitali). Il nuovo sistema di infotainment può essere controllato in modo intuitivo tramite un display touch indipendente (diagonale: 32,8 cm/12,9 pollici).

con navigazione Discover inclusa per l'Italia. Altre nuove caratteristiche includono i cursori touch illuminati per il condizionatore d'aria automatico e il controllo del volume, nonché l'assistente vocale IDA, che accede al software basato sull'intelligenza artificiale ChatGPT per rispondere alle domande di carattere generale. Tra le dotazioni principali previste di serie per il mercato italiano sono disponibili numerosi equipaggiamenti votati alla tecnologia e al comfort per un'esperienza a bordo di livello superiore.



