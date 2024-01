Per Nuovo Dacia Duster ordini a partire da marzo

Gli ordini per il Nuovo Dacia Duster, giunto alla sua terza generazione, saranno aperti il prossimo mese di marzo e le prime consegne sono previste a partire dalla metà dell'anno.

Fedele ai valori del marchio, anche il Nuovo Duster punta sul rapporto qualità prezzo ma anche su nuova tecnologia e interni moderni e spaziosi, arricchiti da equipaggiamenti e soluzioni inedite. La gamma italiana ha un listino che parte da 19.700 euro e si declina in quattro allestimenti, tre motorizzazioni, due tipi di trazione e due trasmissioni, per un totale di 12 combinazioni possibili.

Sul fronte allestimenti, la gamma di Nuovo Duster si articola in Essential, Expression e una doppia offerta inedita al vertice della gamma con due declinazioni diverse, per vocazioni differenti, ma proposte allo stesso prezzo.

Con un design esclusivo impreziosito da tocchi color rame, Nuovo Duster in allestimento Extreme si rivolge agli appassionati di attività all'aria aperta che desiderano un veicolo robusto e pratico (sono presenti le sellerie in MicroCloud lavabili, le barre da tetto modulabili ed altro ancora).

Nuovo Duster in allestimento Journey, invece, si rivolge a chi predilige più eleganza discreta, il comfort e la tecnologia rappresentata per esempio dal freno di stazionamento elettrico automatico, Media Nav Live e altro. Con Nuovo Duster, Dacia presenta anche YouClip, i nuovi accessori intelligenti che grazie ad un sistema semplice e ingegnoso consente di fissare in modo pratico e sicuro molti accessori dedicati in punti chiave dell'abitacolo.

Per quanto riguarda i colori disponibili, la tavolozza si arricchisce con l'aggiunta della inedita tinta Beige Sandstone (metallizzata). Il cliente potrà anche scegliere tra altre 6 tinte: Lichen Kaki, Verde Oxide, Brun Terracotta, Grigio Scisto, Nero Nacré e Bianco Ghiaccio.

In quanto a motori, Nuovo DACIA Duster porta al debutto l'inedito benzina TCe 130 che adotta un sistema mild-hybrid da 48V. Questa motorizzazione, novità assoluta per Dacia, offre un primo livello di elettrificazione, chiamata dalla casa ibrida leggera ed è abbinata ad un cambio manuale a sei rapporti.

Adottata già da Jogger a inizio 2023, è invece la motorizzazione full Hybrid 140 che giunge ora su Nuovo Duster ed è abbinato ad un cambio automatico con innesto a denti privo di frizione, a tutto vantaggio delle prestazioni, dei consumi ed delle emissioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA