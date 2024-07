Apache, tecnologia per stato strade che aiuta a ridurre rumore

Con l'avvento dei veicoli elettrici è facile pensare che l'inquinamento acustico sia un problema superato, invece l'80% del rumore prodotto dalle auto è generato dal contatto con la strada e se il manto stradale è deteriorato, l'inquinamento acustico aumenta esponenzialmente sia all'interno che all'esterno del veicolo.

Partendo da questo dato di fatto, Thomas Antoine, Expert Leader Noise & Vibration Technology del gruppo Renault, ha sviluppato il programma Apache che consiste nel mappare lo stato delle strade per segnalare le tratte il cui rifacimento sarebbe auspicabile per tutti. In termini di inquinamento acustico ma anche di economia e salute pubblica.

''Per combattere l'inquinamento acustico a bordo dei veicoli (in particolare, rumori della guida e dell'aria), i costruttori automobilistici si avvalgono sempre più di una tecnologia ampiamente diffusa per le cuffie audio, il controllo attivo del rumore, di cui è dotato ad esempio Scenic E-Tech Electric - ha detto Thomas Antoine, Expert Leader Noise & Vibration Technology - . Il controllo attivo è innescato dai sensori acustici posizionati intorno al veicolo che 'ascoltano' la strada e percepiscono le variazioni di rumore che questa provoca. Quando il rumore aumenta, i sensori propagano un'onda sonora nell'abitacolo per smorzare lo spettro acustico nel veicolo, annullando il rumore percepito dai passeggeri e rendendo il viaggio a bordo molto più piacevole. Un costruttore come Renault potrebbe anche fermarsi qui, ma la cultura dell'innovazione a cui tiene molto induce i suoi ingegneri a spingersi oltre''.

Studiando i sensori del controllo attivo, Thomas Antoine si è chiesto se non fosse possibile sfruttare diversamente i segnali che generano. È così che è nata l'idea del programma Apache.

Apache, ossia Auscultation du Profil Acoustique des Chaussées et de leur Efficacité énergétique (auscultazione del profilo acustico del manto stradale e della sua efficienza energetica), è un apparecchio che analizza la strada proprio come la puntina di un giradischi e che consente di stabilire mappe dello stato acustico della rete stradale. Questi dati vengono poi elaborati per effettuare un'analisi molto precisa dei punti in cui la strada è particolarmente deteriorata e, pertanto, rumorosa. ''È una tecnologia che non solo migliora l'acustica all'interno dei veicoli, ma consente anche agli enti locali di prendere le migliori decisioni per il rifacimento delle strade, in funzione dei budget disponibili. Per cui tutti ci guadagnano'' spiega Thomas Antoine.

Per realizzare mappe più complete, Thomas si è rivolto a Fadila Hrird, un'esperta di geomatica che è entrata nel Gruppo Renault con contratto di formazione-lavoro mentre continua a studiare presso l'Università CY Cergy Paris. Fadila utilizza un programma ad hoc per creare le mappe avvalendosi di più strati di informazioni per determinare il livello di impatto che la strada può avere sui residenti.

Thomas Antoine ha inoltre contattato Bruitparif, l'Osservatorio del rumore della regione ×le de France, cercando di ottenere più informazioni sullo stato acustico delle strade. Bruitparif ha aderito subito al progetto, fornendo i dati necessari e contribuendo ad un programma di test nel territorio di Saint-Quentin-en-Yvelines. Oggi, questo programma è stato esteso a tutta l'×le de France con una trentina di veicoli dotati di Apache che percorrono in lungo e in largo le strade della regione. Il progetto è stato ora oggetto di manifestazioni di interesse da parte di diverse città francesi e non solo. Il programma Apache è un'innovazione brevettata dal gruppo Renault e premiato dal Conseil National du Bruit (consiglio nazionale del rumore) con il Decibel d'or, riconoscimento che non era più stato assegnato ad un costruttore automobilistico dalla Renault Vel Satis del 2001.

