Tutto pronto a Como per un nuovo Cruisin' Rodeo

E' tutto pronto per la ventunesima edizione di Cruisin' Rodeo, evento nazionale riservato esclusivamente alle auto americane, in programma il 6 e 7 luglio a Como. Obbiettivo dichiarato dagli organizzatori, quello di continuare ad essere il riferimento per tutti gli appassionati di US Car del Nord-Ovest, del Centro-Nord e della vicina Svizzera.

Il raduno è nato nel 2004 per dare ai fan dell'America a quattro ruote l'occasione di incontrarsi, conoscersi, confrontarsi e soprattutto divertirsi assieme nel segno dei V8 d'Oltreoceano. Organizzato dal magazine specializzato Cruisin' Life, il Cruisin' Rodeo andrà in scena ancora una volta presso il Driver Como (Via P. Paoli 114, Como).

La grande festa a stelle strisce avrà inizio già nella mattinata di 6 luglio, proseguendo fino alla serata di domenica 7 luglio. È attesa da tutta Italia e dai paesi vicini, in particolare Svizzera, Francia, Austria e Germania, un'autentica ondata di muscle car, pick-up, maxi-berline, pony car ma anche van customizzati e hot rod di ogni tipo.

I mezzi più originali, rari, meglio conservati o restaurati saranno premiati al termine della manifestazione. L'entrata è completamente gratuita e a tutti i coloro che parteciperanno con la propria auto americana verrà consegnata una welcome bag.

