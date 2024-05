"E' urgente il tavolo sull'automotive". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini alla Cna. "Sulla scelta dell'auto tutta elettrica dal 2035" bisogna "allungare i tempi" e "allargare. L'Italia è all'avanguardia per i biocarburanti, che al momento non sono previsti, ed è folle". "Il 2035 è irragiungibile", serve "aggiungere 15 anni a allargare a fonti come il biocarburante", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA