Nuovo spot 'The Followers' racconta Jeep Avenger

Il nuovo spot 'The Followers' di Jeep è dedicato alla nuova Avenger e-Hybrid. Il film dell'agenzia Leo Burnett, prodotto da Movie Magic International, racconta il rapporto tra il target di riferimento di Jeep Avenger e l'intreccio tra mondo online e mondo offline.

Se i millennial oggi amano condividere costantemente le loro avventure sui social, con l'obiettivo di ricevere like e far crescere il numero dei propri follower, a bordo di Avenger è possibile affrontare percorsi avventurosi e raggiungere paesaggi da immortale e diffondere on line.

Allo stesso tempo, però, a bordo di Avenger è possibile anche disconnettersi da tutto e da tutti e riconnettersi con la natura, esplorando luoghi remoti, dove internet non può arrivare. La nuova Jeep Avenger è raccontato dunque come il Suv per chi segue la libertà, sia online sia offline.

Lo spot annuncia anche il porte aperte di sabato 18 e domenica 19 maggio, in cui tutti gli showroom Jeep in Italia offriranno la possibilità di vedere da vicino la nuova Avenger e-Hybrid e la gamma di Suv Jeep al gran completo. L'occasione sarà quella per conoscere più da vicino la tecnologia e-Hybrid che ha debuttato recentemente su Avenger, completandone la gamma in attesa della versione 4xe.

