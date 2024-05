Maserati ha scelto Bridgestone per la Grecale Folgore

Maserati ha puntato su Bridgestone per realizzare gli pneumatici da 20 pollici a misura del primo Suv elettrico del tridente, la Grecale Folgore. Versione su misura dello pneumatico ultra high performance, Potenza Sport ENLITEN, questa copertura, progettata e prodotta in Italia, presso il Centro Tecnico Bridgestone di Roma, nasce per migliorare le capacità su strada della vettura. Tra le sue caratteristiche figurano performance di altissimo livello sia sull'asciutto che sul bagnato. Si tratta di qualità fondamentali per consentire ai conducenti della Maserati Grecale Folgore di mantenere il controllo anche in situazioni di guida difficili, e con qualunque condizione della strada.

L'innovazione fornita dall'utilizzo della tecnologia ENLITEN, rappresenta il frutto della combinazione tra più tecnologie all'avanguardia che, oltre ad offrire la massima sicurezza e la massima performance, vanno a migliorare le caratteristiche di sostenibilità dello pneumatico, che ha ottenuto un'etichettatura europea di livello A per la resistenza al rotolamento. "La Grecale Folgore è un lancio storico per Maserati nel suo pionieristico percorso di elettrificazione - ha dichiarato Steven De Bock, vicepresidente original equipment di Bridgestone EMEA - e siamo molto orgogliosi di contribuire a dare vita alle sue prestazioni con i pneumatici Bridgestone".



