Il governo lancia il "bonus colonnine" per imprese e professionisti: coprirà il 40% della spesa per dotare aziende e studi di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Le domande potranno essere presentate dal 10 al 30 novembre. I fondi disponibili sono 87,5 milioni di euro. L'annuncio è stato fatto dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a una interrogazione al question time alla Camera.

Dalle ore 10 del 26 ottobre, sarà possibile compilare la domanda per il bonus sulla piattaforma di Invitalia. L'invio sarà possibile dal 10 novembre, fino alle 17 del 30 novembre. "Con questa importante novità rivolta agli operatori economici - afferma il Ministro Gilberto Pichetto - vogliamo accompagnare la crescita della mobilità elettrica nel Paese, già fortemente sostenuta dal Pnrr". Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede una misura per lo sviluppo di oltre 20.000 infrastrutture fra aree urbane e superstrade entro il 2026, con un investimento di oltre 700 milioni di euro. A questi soldi europei, si aggiungono ora gli 87,5 milioni del governo per gli operatori economici.

Il bonus colonnine è rivolto a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica. Le spese possono riguardare l'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Il contributo copre, fino al limite massimo del 10% del costo per l'acquisto e messa in opera, anche le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica e quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi. Le risorse disponibili per il bonus colonnine sono 87,5 milioni: 70 serviranno a sostenere le imprese per l'acquisto di infrastrutture di ricarica dal valore complessivo inferiore ai 375.000 euro, mentre 8,75 milioni sono stanziati per un valore superiore alla stessa soglia. I restanti 8,75 milioni sono invece rivolti ai professionisti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA