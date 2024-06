La prima Ford Explorer di serie uscita dalle linee a Colonia

È una Explorer verniciata in Blue My Mind Metallic la prima auto di regolare produzione (e che dunque è stata consegnata al cliente che l'aveva ordinata) ad uscire oggi dalle moderne linee di fabbricazione del nuovo Cologne Electric Vehicle Center di Ford nella regione Nordreno-Vestfalia. Explorer è il primo di una serie di innovativi modelli elettrici Ford pensati in Europa e costruiti in Europa, con la finalità di aprire la strada a una completa reinvenzione dell'Ovale Blu in Europa.



Caratterizzato da una impostazione C-suv con cinque posti, ma con linee da crossover di medie dimensioni pensato - afferma Ford - per 'accompagnare le famiglie sugll itinerari dell'avventura' Explorer completamente elettrico offre un'esperienza digitale eccezionale, aiutando conducenti e passeggeri a rimanere connessi e a proprio agio durante gli spostamenti.

Le novità includono un touchscreen mobile di grandi dimensioni e un sistema di infotainment completamente connesso con audio su misura per gli interni, integrazione di wireless delle Pp e tecnologia avanzata di assistenza alla guida. Il moderno stile esterno è abbinato a un interno fortemente innovativo con materiali e caratteristiche premium come i sedili sportivi scolpiti e una sofisticata soundbar più tipica delle modelli sportivi ed esclusivi che delle auto familiari.

Grazie alle batterie di nuova generazione ferro-fosfato (Flp) Explorer aggiunge elle sue prestazioni elettriche ( la possibilità di effettuare una ricarica rapida dal 10 all'80% in soli 25 minuti e di sfruttare per questa operazione, entro il prossimo anno, 500mila punti di ricarica in tutta Europa.

Explorer - sottolinea Ford - è il pioniere di una nuova generazione di entusiasmanti veicoli elettrici. Radicato nelle originii americane ma costruito a Colonia per i clienti europei, è pronto per i viaggi su strada sia nelle grandi avventure sia nell'uso quotidiano. Il Ford Vehicle Electric Vehicle Center di Colonia - che comprenderà a breve anche l'assemblaggio delle batterie e altre strutture all'avanguardia per l'automazione - è il primo impianto di assemblaggio a zero emissioni di carbonio progettato per raggiungere una capacità produttiva annua di 250.000 veicoli. Ed è, è stato ricordato nella cerimonia in fabbrica, un'importante pietra miliare nel percorso verso un ambiente migliore, compreso l'impegno di Ford per la neutralità delle emissioni di carbonio nei siti europei, nella logistica e nei fornitori diretti entro il 2035.

Le innovazioni introdotte presso il Ford Vehicle Electric Vehicle Center di Colonia includono macchine ad autoapprendimento, sistemi di trasporto autonomi e gestione dei big data, che innalzano l'efficienza dei processi produttivi, continuano a migliorare a lungo termine e garantiscono un'elevata qualità.



