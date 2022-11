Eicma: anche 79/a edizione certificata evento sostenibile

Per il terzo anno consecutivo l'Esposizione internazionale delle due ruote riceve da Tüv Nord Italia la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi che attesta buone pratiche e comportamenti prima, durante e dopo questa Edizione numero 79 di Eicma.

Assegnato a tre espositori il 'Sustainable Exhibitor Award EICMA 2022': il riconoscimento, introdotto quest'anno, va alla svedese Cake 0 Emmission Ab, per l'impegno rivolto al riutilizzo di anno in anno di tutti i componenti e materiali eco-compatibili e alla comunicazione dell'impegno per lo sviluppo sostenibile; alla danese Sbs Friction A/S per la progettazione di uno stand in legno riciclato con illuminazione a led; all'italiana Sst per la politica dell'espositore rivolata all'utilizzo di tutti i componenti dello stand per altri eventi e l'impiego di materiali eco-compatibili e illuminazione a led.

Quello di Eicma, ha sottolineato il presidente, Pietro Meda, "è un percorso di responsabilità, che diventa anche un asset strategico per il nostro business e motivo di ispirazione per i nostri espositori e visitatori. Un impegno sulla sostenibilità, che va di pari passo con quello dell'industria delle due ruote che rappresentiamo e che pone la manifestazione come riferimento in questo ambito".

In fiera, fino a domenica 13 novembre, ci saranno istallazioni di comunicazione coordinata per aumentare la consapevolezza dei visitatori e conoscere le prerogative della certificazione: dai contenitori per la raccolta differenziata, al divieto di gettare i mozziconi di sigaretta a terra, fino ad arrivare ai suggerimenti per raggiungere il quartiere espositivo di Fiera Milano Rho in modo green.