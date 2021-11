Nuova Honda NT1100, primi tagliandi in omaggio

Già prima della diffusione del prezzo ufficiale, avvenuta all'inizio di novembre, molti appassionati avevano già prenotato la loro nuova NT1100 a scatola chiusa, senza cioè averla mai vista dal vivo e tanto meno provata: la sua prima apparizione in pubblico è infatti prevista ad Eicma 2021.

La nuova Touring-Crossover di Honda infatti piace, e chi aspettava dalla Casa dell'Ala una proposta nel segmento delle moto stradali con una vocazione per il turismo, ha subito apprezzato le caratteristiche e le linee della nuova NT1100, mettendo nero su bianco la sua preferenza.

Per premiare la fiducia di questi primi clienti, e per incentivare coloro che la desiderano a prenotarla con anticipo rispetto all'effettivo arrivo presso le concessionarie, la filiale italiana di Honda Motor Europe ha deciso di rendere gratuiti i primi due tagliandi a coloro che decideranno di acquistarla entro l'11 dicembre.

Un vantaggio davvero rilevante, che permetterà ai primi acquirenti della NT1100 di godersi la bella guida e il completo equipaggiamento della loro nuova Honda, pensando solo a gustarsi le sue caratteristiche - senza spendere un Euro in più - per molto tempo e molti chilometri.

Con la Honda NT1100 inizia una nuova era del turismo in moto.

La prima e unica Touring Crossover combina uno stile unico con alti livelli di comfort, protezione aerodinamica e maneggevolezza. Le sospensioni regolabili a escursione maggiorata assorbono tutte le asperità della strada e l'equipaggiamento di serie è completo, con cavalletto centrale, manopole riscaldabili, valigie laterali, cruise control e schermo TFT a colori touch da 6,5" dotato di connettività Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto.

È grande il divertimento che regala il suo motore bicilindrico di 1.100 cc da 102 CV e si può scegliere tra la versione con tradizionale cambio manuale o con l'eccezionale cambio a doppia frizione DCT. La nuova Honda NT1100 è in listino rispettivamente a 14.290 Euro per la versione con tradizionale cambio manuale e 15.290 Euro per la versione con cambio a doppia frizione DCT.