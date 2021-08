Helbiz, dal 2016 mezzi elettrici in 40 città del mondo

Monopattini, biciclette e motorini elettrici presenti in circa 40 città del mondo, sedi operative a New York, Milano, Belgrado e Singapore e 300 dipendenti: sono alcuni numeri di Helbiz, la società lanciata nel 2016 sulla base di un'intuizione dell'imprenditore italo-americano Salvatore Palella, impegnato nel campo della micro-mobilità, della tecnologia e dell’innovazione. L'azienda, fondata a New York, che oggi ha fatto la sua comparsa nel mercato azionario di Wall Street, il 18 ottobre del 2018 a Milano è stata protagonista del lancio del primo servizio di monopattini elettrici nel nostro Paese (mediante l'impiego di una 'app' innovativa di condivisione degli strumenti per spostarsi in città), dopo il quale è nata la regolamentazione di questi mezzi di trasporto, con tanto di approvazione del decreto nazionale sulla micro-mobilità l'anno dopo.

Guardando al di là dell'Oceano, nel 2019 il primo monopattino elettrico targato Helbiz è arrivato a Miami, seguita poi da Arlington, Atlanta, Alexandria e Washington DC, mentre in Europa, lo stesso anno, è stata lanciata la bici a pedalata assistita – Greta, così chiamata in omaggio alla giovane attivista ambientale svedese.

Nell'anno in corso, l’azienda ha ottenuto numerose licenze nelle principali città della nostra Penisola, approdando nella costa adriatica, a Bari e Pescara, passando poi per Cesena, Ravenna e Parma, nonché, nel frattempo, giungendo con i suoi monopattini e bici elettriche nelle strade di Roma, Napoli, Latina, Verona, Torino e Pisa.

In collaborazione con:

Helbiz