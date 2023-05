Giugno in Costiera sorrentina all'insegna della pizza

(ANSA) - SORRENTO, 25 MAG - Il mese di giugno a Napoli e in Costiera sarà all'insegna della pizza. Un susseguirsi di eventi, tra "PizzaVillage", "Una pizza per l'estate by Mulino Caputo" "Il Campionato del Mondo dei Pizzaiuoli "a Napoli per spostarsi a Vico Equense quando a Festa a Vico oltre grandi chef arriveranno nel borgo di Seiano tanti pizzaioli. Ma di novità ci sono anche nei nuovi locali che lanciano stili internazionali.

Un esempio è quello di Mauro Espedito che in menu ha inserito le pizze: Pepperoni, Parigi, Meatballs, New York, Bavarese, Sydney.

Sono solo alcune della pizze presenti nel menu di OWAP - One World All Pizzas, la sua pizzeria nel cuore di Napoli. Quale la differenza? La pizza è una napoletana contemporanea nell'impasto, ma i topping sono 'esotici', frutto di esperienze del pizzaiolo patron che ha girato il mondo. e ha portato a Napoli queste tradizioni. lui dichiara "Mettete da parte i pregiudizi: le materie prime sono di altissima qualità, quasi tutte italiane con qualche incursione estera, e i topping sono una celebrazione delle pizze più famose in giro per il mondo, per un viaggio di gusto senza confini. Ci sono anche i grandi classici. "La pizza non è solo napoletana, non c'è solo la margherita. La tradizione è importante, è la base di tutto, ma lo è anche l'evoluzione. Basta pensare al pomodoro: oggi è uno dei simboli italiani nel mondo, ingrediente per eccellenza della pizza, ma originariamente è un prodotto che proviene dal continente americano e noi in Italia lo abbiamo iniziato ad utilizzare solo dopo la scoperta dell'America. Perché oggi non possiamo fare lo stesso? Perché non possiamo prendere in considerazione prodotti e tradizioni che vengono da fuori? Paradossalmente oggi siamo molto più rigidi che in passato, più gelosi del nostro e chiusi mentalmente, ma credo che una visione più ampia e curiosa sia la base per le grandi rivoluzioni" racconta il pizzaiolo Mauro Espedito. (ANSA).