Caputo apre le porte per le visite al mulino di Campobasso

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - È l'unico mulino di Napoli e nel tempo ha inaugurato anche in altre regioni gli stabilimenti per far fronte alla sempre crescente richiesta della sua farina. Così sabato, nella sede di Campobasso, aprirà le porte a quanti vorranno visitare la struttura. Lo stabilimento del Mulino Caputo di Campobasso si presenterà al pubblico più bello ed efficiente che mai. L'occasione è quella della terza edizione dell'evento "Molini a Porte Aperte", voluta e ideata da Italmopa (Associazione Industriali Mugnai d'Italia), in programma per sabato 20 maggio dalle ore 11.00 La sede ammiraglia della famiglia Caputo, in Contrada Colle delle Api, può essere annoverata tra i mulini più moderni d'Italia. E da inizio anno, in tutto il reparto di confezionamento, è stato installato e attivato un impianto ad energia solare che rende carbon free il mulino.

Nell'ultimo anno, lo stabilimento ha raddoppiato la capacità di macinazione, implementato la capacità di stoccaggio e inaugurato una linea di confezionamento all'avanguardia, con la produzione di sacchi da 1, 5, 15 e 25 kg. Un potenziamento dello stabilimento che procede di pari passo con la crescente diffusione dei Campi Caputo e del progetto Grano Nostrun.

Antimo Caputo, Ad del Mulino, ci dice: "E' motivo di orgoglio, per noi, poter illustrare i vari processi della produzione a chi vorrà farci visita. È un lavoro che ci appassiona e al quale ci dedichiamo sempre con grande dedizione. Negli ultimi anni abbiamo ulteriormente ampliato le estensioni dei Campi Caputo nelle regioni del Sud Italia, con grano al 100 per cento italiano: controllato dalla semina al raccolto per poi essere affidato ai nostri mulini." "Sabato 20 maggio tutte le aziende associate accoglieranno rappresentanti istituzionali, ma anche studenti, famiglie, giornalisti, foodblogger e semplici curiosi, che avranno la possibilità di assistere al complesso ma affascinante processo di macinazione del grano e apprezzare la capacità dei nostri mugnai di individuare, selezionare, miscelare e trasformare in numerose tipologie di farine e semole le migliori varietà di frumento" fanno sapere da Italmopa.

La mattinata si concluderà con una degustazione di "Pizze del Mugnaio" e dolci d'autore, specialità preparate con le farine del Mulino Caputo che dispone decine di referenze e che vanta, tra le ultime nate: Aria, prodotta con pasta madre da grani dedicati, e Fioreglut Dolci, miscela gluten free di farine ottenuta da materie prime selezionate.

La partecipazione all'evento è gratuita.

Per prenotare una visita guidata, è sufficiente inviare una mail a: eventi@molinocaputo.it (ANSA).