Lavinum, a Monte di Procida storia ed enogastronomia

Una struttura rurale dell'Ottocento trasformata in un luogo di eccellenza dell'enogastronomia dei Campi Flegrei. Succede a Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove un vecchio casolare incastrato nel tufo giallo sopra l'alto costone adagiato sulla spiaggia di Torregaveta viene riadattato alla vitivinicoltura. A realizzare il sogno è la famiglia Scotto Lavina, armatori di Monte di Procida, che lanciano il loro Lavinum.

I lavori di recupero dei terrazzamenti che accolgono i vigneti partono nel 2018. Contemporaneamente si avvia il restauro della struttura in tufo, incastrata nella collina, riportandola nella sua bellezza originaria. Oggi Lavinum è un wine resort molto apprezzato dai turisti che ogni anno approdano ai Campi Flegrei. Nel grande cellaio dell'antica casa cantina, con pareti in roccia vulcanica, ci sono attualmente le due sale del ristorante. In cucina c'è Christian Guida, classe 1990. I suoi piatti mettono insieme le più identità del territorio flegreo. Tra i classici sempre in carta ci sono i bucatini al ragù di coniglio e le pennacce alla genovese. L'arte bianca e le lievitazioni sono un'altra grande passione dello chef che sforna quotidianamente pane e quanto viene servito nella prima colazione, brioche, pan bauletto, fette biscottate e piccoli dolci. Al piano superiore ci sono quattro camere per l'ospitalità, con apertura sul terrazzino panoramico e sui vigneti, arredate in stile mediterraneo.

In cantina le fermentazioni e l'affinamento dei vini Lavinum, con l'enologo Gianluca Tommaselli, che lavora su uve Falanghina, Biancolella, Piedirosso e Primitivo, a favore di quattro etichette, un bianco fresco e uno spumante da Falanghina metodo Charmat; due rossi entrambi da uve Primitivo e un Piedirosso in programmazione, di cui uno affinato in acciaio, l'altro in legno. Nel mese di marzo è stato impiantato un nuovo vigneto di Piedirosso, a Baia, vista mare, su suolo sottile e friabile.

