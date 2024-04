Manfredi, ora la nuova Bagnoli è interamente finanziata

"Con questo finanziamento si coprono tutte le opere che sono previste a Bagnoli: il completamento della bonifica a terra, la bonifica a mare e la realizzazione delle infrastrutture. Appena sono diventato commissario di governo abbiamo dato grande impulso per avere i progetti esecutivi perché solo così si possono quantificare i finanziamenti necessari, che ora sono arrivati, e si possono realizzare le opere". Così il sindaco di Napoli e commissario di governo per Bagnoli, Gaetano Manfredi, ha commentato il finanziamento di 1,2 miliardi di euro per la riqualificazione e la rigenerazione urbana di Bagnoli, contenuto nel dl coesione approvato dal Consiglio dei ministri.

Delle risorse stanziate circa la metà riguarda la realizzazione degli interventi infrastrutturali e dunque il sistema stradale, il sistema fognario, con il rifacimento dei collettori, la realizzazione del water front e del parco urbano, mentre l'altra metà riguarda la bonifica a mare. Ad oggi per la bonifica a mare è già disponibile il progetto che prevede la rimozione completa della colmata, ma - come ha ricordato Manfredi - "è in corso un approfondimento per valutare una rimozione parziale così come ci è stato chiesto dalla Commissione di valutazione ambientale nazionale. I progettisti ci hanno chiesto sei mesi di tempo e quindi entro fine anno il progetto farà cantierabile". Ora che c'è la copertura finanziaria, partiranno le gare a cominciare da quelle per realizzare le infrastrutture idrauliche e stradali e anche per il parco urbano il cui progetto esecutivo si sta definendo in queste settimane. "La città di Napoli, una volta terminati gli interventi - ha spiegato il sindaco - sarà proprietaria del parco pubblico, del lungomare, delle infrastrutture stradali e dei sottoservizi, mentre per quanto riguarda i terreni ci sono investimenti privati e Invitalia opererà sul mercato per trovare investitori nazionali e internazionali per realizzare le opere private".



