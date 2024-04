Due ragazzini accoltellati a Napoli

Due ragazzi entrambi di 15 anni sono stati accoltellati in serata in una rissa all'arenile di Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Sul posto è intervenuta la Polizia, che sta indagando sull'episodio.

La posizione di un giovane, di 17 anni, è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Secondo una prima ricostruzione, nella rissa sarebbero stati coinvolti i tre minorenni e i due più piccoli avrebbero avuto la peggio. Sono ricoveerati all'ospedale San Paolo di Napoli e non sarebbero in pericolo di vita.



