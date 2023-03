A Sardegna, Campania e Spagna i premi di 'Olio Capitale'

(ANSA) - TRIESTE, 10 MAR - Vanno a produttori di Sardegna, Campania e Spagna i premi del concorso 'Olio Capitale'. I riconoscimenti sono stati consegnati oggi al Salone dedicato all'eccellenza dell'olio extravergine d'oliva di qualità (Evo), in corso al Trieste Convention Center fino a domenica.

Al 17/o concorso erano iscritti 188 oli provenienti da 15 regioni italiane e da 5 Paesi europei. I riconoscimenti sono stati assegnati da Angelo Tortorelli, presidente del Network Mirabilia, Patrizia Andolfatto, direttrice di Aries (società in house della Camera di commercio Venezia Giulia) e Alessandro Sietti, responsabile fiere di Aries. Sul podio sono saliti l'impresa agricola Dr. Franco Ledda Madre Semidana (Sardegna) per la categoria Fruttato Leggero - Light Intensity; Torretta s.r.l. Dafne Biologico (Campania) per la categoria Fruttato Medio - Medium Intensity: Almazaras De La Subbetica, S.L.

Rincón De La Subbetica - D.O.P. Prieg De Córdoba (Spagna) per la categoria Fruttato Intenso - Intense Intensity. (ANSA).