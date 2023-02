Pizza: territorio e innovazione 'riscoprendo' la panificazione

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - "Il nostro impasto è a 'tecnica biga', preparato da un preimpasto che raggiunge le 48 ore di maturazione a temperatura controllata fra i 4 e i 6 gradi, e poi viene effettuato un 'rinfresco' aggiungendo acqua per dare la massima digeribilità. Il 'padellino', poi, è un impasto, sempre ad alta digeribilità, cotto nel forno a legna a bassissima temperatura e farcito con prodotti di alta qualità. Il nostro impasto rappresenta un po' la tipologia della panificazione: tentiamo di portare in pizzeria la vecchia tradizione della panificazione e rispettando la vocazione e i prodotti del nostro territorio". Antonio Della Volpe, 34 anni, pizzaiolo di Casal di Principe (Caserta), spiega così la sua sfida per coniugare tradizione e innovazione. Col cognato Amedeo Galoppo, gestisce dal 2021 la pizzeria 'La Vita è bella' (12 dipendenti) nel comune casertano dopo aver avviato, nel 2007, il primo locale a Trentola Ducenta (dove oggi lavorano 6 persone).

"Siamo in un territorio che attualmente risponde bene e dove c'è tanta cultura del food; poniamo attenzione alla qualità" spiega incontrando i giornalisti per presentare la sua attività e illustrare il suo, in parte nuovo, menù. "Utilizziamo farina da un mulino emiliano che lavora solo grano italiano" sottolinea.

Alberghiero a Castel Volturno, dopo il diploma comincia a fare esperienza in cucine di vario tipo tra cui quella del Grand Hotel Parker's nel gruppo dello chef Vincenzo Bacioterracino e quella dell'Hotel Eden di Roma. Nota l'attenzione sempre maggiore da parte della clientela nei confronti della pizza e decide di imparare a prepararla in prima persona. Si iscrive così nel 2015 al suo primo corso presso l'Accademia di un mulino e da quel momento continua a studiare il mondo dell'arte bianca in modo sempre più approfondito. Nel 2017 vince la Pizza World Cup con la pizza "La Vita è bella" realizzata con fior di latte di Agerola, datterino rosso, datterino giallo e all'uscita dal forno guanciale di maialino nero casertano, perline di bufala, scaglie di caciocavallo, provolone del Monaco, olio extravergine e basilico.

Il menu attualmente prevede tre tipologie di pizza. Accanto alla 'contemporanea', Antonio propone già dall'apertura un tipo di pizza che si ispira alla Cotoletta alla milanese, in cui l'impasto prima di essere fritto viene impanato con pane panko.

A queste due tipologie si è appena aggiunto il 'padellino' che è proposto con quattro diversi tipi di topping tra cui Tartare di gamberi con stracciata pugliese affumicata e datterino giallo oppure Filetto di alici del Cantabrico, caciotta stracchianata e pomodorino del piennolo. Nel nuovo menu hanno fatto il loro ingresso, tra le pizze contemporanee, la Cosacca Cilentana (pomodoro San Marzano, pomodoro datterino, cacioricotta del Cilento presidio Slow Food e olio extravergine di oliva) e la Sogni di latte (mozzarella di bufala campana Dop, cacioricotta del Cilento presidio Slow Food, pecorino di Bagnoli Irpino, caciotta stracchianata, blu di bufala campana e olio extravergine di oliva). Tra i fritti spicca l'Arancino di Sorrento che è realizzato con riso Acquerello, grattugiata di limone, riduzione di basilico e pomodorino confit ed è servito su una fonduta di parmigiano reggiano. Nel corso dell'incontro è stato proposto anche il dessert: padellino al cacao con ricotta siciliana, granella di cioccolato e bucce di arancia. In abbinamento: Bianca Lancia e Violante Birrificio Flea. (ANSA).