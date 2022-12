'Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei e Ischia', sì dal Ministero

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - "Ora possiamo svolgere ufficialmente le funzioni di tutela, controllo, valorizzazione delle nostre due Dop Campi Flegrei e Ischia per puntare sempre più sullo sviluppo della vitivinicoltura e contribuire alla crescita dell'intero settore agroalimentare, del turismo, dell'artigianato". Così Michele Farro, vicepresidente del Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei e Ischia, annuncia il riconoscimento dell'organismo da parte del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La sede del Consorzio è in via Cintia presso la Coldiretti di Napoli.

"Il consorzio ha 128 soci provenienti dall'area dei Campi Flegrei, compresa Procida, e Ischia, ma abbiamo richieste di nuove adesioni" fa sapere Farro. E aggiunge: "L'attestazione ricevuta riconosce il lavoro svolto e fortifica il percorso avviato; con la responsabilità di quanto ci è affidato dai soci e dal Ministero continueremo il nostro impegno volto a valorizzare le Dop di appartenenza". L'obiettivo più ampio è quello di rafforzare l'immagine e dare una spinta "per lo sviluppo di territori meravigliosi come quelli dell'area flegrea e di Ischia". "Per quanto è nelle nostre possibilità vogliamo dare una mano affinchè l'isola superi il momento di difficoltà che sta attraversando" conclude il vice presidente del Consorzio. (ANSA).