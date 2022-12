Irpinia Express: ecco i treni del Natale, vino e prodotti tipici

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Alla scoperta della tipicità e dei borghi irpini in occasione del periodo festivo con i 'treni del Natale': è con questa finalità che l'Irpinia Express farà tappa in alcuni centri in provincia di Avellino, annunciano gli organizzatori. La prima è l'11 dicembre a Lioni, all'interno del parco regionale dei Monti Picentini. La partenza è alle 9 dalla stazione di Avellino. "A bordo - si fa sapere - la degustazione del panettone al cioccolato della pasticceria Memmolo e un calice di "Chicco d'Or" di Tenuta Cavalier Pepe, un passito bianco". Sempre a bordo si continuerà la degustazione con un calice di Fiano della Cantina del Taburno.

Alle 12 è previsto l'arrivo a Lioni con aperitivo "culturale" nel Municipio. I visitatori potranno poi pranzare dove desiderano, per poi cominciare, intorno alle 15, il tour al Casale Leonum, dove si vedrà anche la statua del leone che dà il nome alla città .Alle 17 partirà il treno dalla stazione con arrivo ad Avellino intorno alle 20.

Il 18 dicembre, invece, si parte, invece, alla volta di Lapio: "Già gli antichi romani apprezzavano la grande fertilità di queste terre" si evidenzia. La partenza è alle 10.30 dalla stazione di Avellino. L'arrivo è previsto per le 11.30, e una navetta porterà i visitatori all'interno del borgo.

L'Amministrazione accoglierà i visitatori con un rinfresco, per poi lasciare libera scelta per il pranzo; sono diverse le strutture ristorative che si possono raggiungere dal centro storico. Alle 15 partirà la visita guidata al borgo, dove si potranno ammirare i presepi degli artigiani di Lapio e il "Mercatino delle Eccellenze" con prodotti tipici del territorio.

La musica dal vivo del concerto natalizio accompagnerà i turisti durante la visita. Alle 18 tappa al Ponte Principe, illuminato per l'occasione e con installazioni artistiche. Qui si ammirerà lo spettacolo pirotecnico che conclude la visita. La partenza è prevista per le 20 con arrivo ad Avellino alle 21. biglietti in vendita su tutti i canali di Trenitalia. L'Irpinia Express è il treno storico utilizzato un tempo per la tratta Avellino-Rocchetta, riportato 'in servizio', grazie all'impegno della Fondazione FS e della Regione Campania in collaborazione con l'associazione InLocoMotivi. (ANSA).