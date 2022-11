Ai fratelli Pansa di Amalfi il premio 'Pasticcere dell'anno'

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - ll premio 'Pasticcere dell'anno' , assegnato per la prima volta da Apei (Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana), andrà ai fratelli Andrea e Nicola Pansa di Amalfi 'per saper valorizzare i prodotti del territorio con capacità, abilità manuali ed eleganza'. Lo ha deciso l'associazione a conclusione del seminario organizzato a Brescia, dove si è svolta una due giorni di confronto per approfondire le nuove frontiere della pasticceria, dal focus stagionale sui lievitati alle caratterizzazioni contemporanee della prima colazione.

Apei conta oggi 55 Ambasciatori Pasticceri: da marzo sono state 15 le richieste di adesione, delle quali 6 andate a buon fine e altre 4 con iter di ispezione in corso. "L'esperienza del primo seminario tecnico degli Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana, svoltosi nella scuola Cast Alimenti di Brescia è stata decisamente positiva - ha detto il Presidente di Apei, Iginio Massari -. Siamo stati spinti, spesso, dalla ricerca della massima espressione interiore, nell'intento di riuscire a comunicare al mondo la nostra essenza e la nostra percezione del dolce attuale. Non è stato solo il risultato finale e tangibile del quotidiano ad infondere sicurezza, ma soprattutto la dimostrazione delle reali capacità di ognuno".

Il riconoscimento sarà consegnato alla prossima edizione del Sigep (Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè) in programma a Rimini dal 21 al 25 gennaio 2023, insieme ad altri premi. Per le materie prime il Trofeo Apei andrà ad Agrimontana 'per l'alta tecnologia nella frutta candida e per il suo cavallo di battaglia, il marron glacé' e a Molino Dallagiovanna 'per la grande qualità delle sue farine, condivisa dal mondo intero nei settori della pasticceria, pizzeria e ristorazione'. Riconoscimenti anche a Polin 'per le nuove tecnologie di cottura, universalmente riconosciute" e Roboqbo "per il connubio tra alta versatilità e altra qualità di un prodotto unico'. (ANSA).