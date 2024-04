Evade dai domiciliari, 'meglio in carcere che con mia moglie'

Meglio in carcere che in casa con la moglie: per questo un 33enne ha violato i domiciliari ed è finito in manette per evasione.

E' quanto accaduto nel centro storico di Napoli dove nel corso di un controllo dei carabinieri l'uomo non è stato trovato in casa. Nessuna autorizzazione a permettergli l'uscita ma solo un litigio con la moglie che l'avrebbe motivato a lasciare i domiciliari.

Durante le ricerche, il 33enne si è presentato all'ingresso della caserma Pastrengo, sede anche della stazione Carabinieri di Napoli San Giuseppe. Ha chiesto di parlare con un maresciallo: non voleva più scontare la pena in casa ma in carcere, lontano dalla moglie.

L'uomo è stato arrestato per evasione e ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa di conoscere la decisione del giudice sul suo prossimo collocamento.



